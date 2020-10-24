«إطلالة ساحرة».. رايا أبى راشد تتألق بفستان جرىء (صور)

تألقت الإعلامية العالمية ذات الأصول العربية رايا أبي راشد بإطلالة ساحرة في ثاني أيام مهرجان الجونة للسينما ٢٠٢٠.وارتدت فستانا أسود طويلا بقماش دمج بين الخامتين الساتان والدانتيل الناعم المزين بنقاط لامعة باللون الفضي، وبدت أمام الكاميرا في حيوية وخفة.كما أكملت إطلالتها بتسريحة شعر ناعمة، بطريقة الديل حصان، وإكسسوارات من حلق ذهبي وحقيبة يد صغيرة.وكانت فعاليات مهرجان الجونة قد انطلقت مساء أمس الجمعة، تحت شعار «الإنسان والحلم» وتستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد- 19)، ليصبح الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.