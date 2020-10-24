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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

محمود مغاورى: نصر أكتوبر شهد إعجازًا هندسيًا ضخمًا بكل المقاييس

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:00 م
محمود مغاورى
محمود مغاورى
محمد جعفر
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قال اللواء مهندس محمود مغاورى، الأمين العام لنقابة المهندسين، إن نصر أكتوبر شهد إعجازًا هندسيًا ضخمًا بكل المقاييس، مؤكدًا أن هذا النصر ما كان يتأتى إلا بما تم خلال ست سنوات بدأت عقب يوم 5 يونيو 1967 حين تكاتفت الدولة مع القوات المسلحة وأبت أن تستكين إلا بعد تحقيق النصر.

وأضاف: "تم التعاون بين القوات المسلحة وشركات القطاع العام لإعداد مسرح عمليات الحرب، وتم تشييد مطارات محصنة وحائط صواريخ ضخم وساتر ترابى على الضفة الغربية للقناة، ومصاطب دبابات وكلها أعمال تحتاج إلى عشرين عامًا، ولكن مهندسى القوات المسلحة ومهندسى المقاولون العرب وباقى شركات القطاع العام أنجزته فى سنوات قليلة وتم العبور بشكل أذهل العالم".

ووجه الأمين العام لنقابة المهندسين التحية لكل شهداء مصر وللرئيس محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام.

وقال: "عطاء مهندسى مصر تواصل جيلا بعد جيل، فبعد نصر أكتوبر تواصل عطاء مهندسى مصر وحققوا قفزات هائلة فى معركة التعمير والتنمية والعمران لكى تحقق لمصر ما تستحقه من رخاء".

جاء ذلك خلال فعاليات احتفال نقابة المهندسين لتكريم الرواد من مقاتلى حرب أكتوبر 1973 المجيدة.

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