رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 24 أكتوبر 2020 الموافق 07 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير الري: المياه كانت مفتاح نصر أكتوبر

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:07 م
وزير الري
وزير الري
محمد جعفر
طباعة
شدد المهندس محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري، خلال كلمته فى احتفال نقابة المهندسين لتكريم الرواد من مقاتلى حرب أكتوبر 1973 المجيدة على أن المياه كانت مفتاح نصر أكتوبر، مشيدا بدور اللواء باقى زكى يوسف الكبير كونه هو صاحب فكرة استخدام طلمبات المياه لفتح ثغرات فى الساتر الترابى.

وثمن وزير الموارد المائية والرى، من قيمة المشروعات التنموية التى تشهدها مصر حاليا، مشيرا إلى أن مصر تشهد فى الوقت الحالى عمليات تنمية شاملة لم تشهدها منذ عهد محمد على، وأرجع قلة الشعور بنتائج التنمية إلى الزيادة السكانية.

وأكد عبدالعاطى أن مثلما كان للمهندس المصرى الدور الكبير فى الحرب فهو أيضا كلمة السر فى عملية التنمية التى تشهدها مصر، وهو ما يظهر جليا فى سرعة إنجاز المشروعات وهو ما أصبح مثار دهشة للجميع.

ولفت عبد العاطى إلى أن الوزارة انتهت خلال اليومين الماضيين من فعاليات مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه، والذى تناول العديد من القضايا الهامة المرتبطة بالمياه، منها عملية تحلية المياه والحوكمة وكذا سد النهضة، والمحاصيل المقاومة للملوحة وكذا حماية الشواطئ، ومسابقات للأطفال للتوعية بالمياه وغيرها من القضايا الهامة المتعلقة بالمياه.

موضوعات متعلقة

إقالة معاون وزير القوى العاملة من منصبه بعد تصريحاته ضد الكويت

الاتحاد الأوروبى: الاتفاق حول سد النهضة بأيدى مصر والسودان وإثيوبيا

الباز يكشف حقيقة تصريح ترامب عن تفجير مصر لسد النهضة

الباز عن شراء الأصوات: «ليست ظاهرة.. لكن موجودة ويتم التحقيق فيها»

الصور

image description

مصر تنتخب: انتخابات الدقي والعجوزة

image description

انزل شارك.. مواطنون يشاركون فى ماراثون انتخابات النواب (صور)

image description

«الهلال الأحمر»: حالة إغماء واحدة فى لجان الجيزة بانتخابات النواب

image description

انتخابات النواب.. صوتك أمانة (صور)

image description

صور توافد المواطنين على صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية

الأكثر قراءة

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

«كاذبون».. الإخوان يحاولون تشويه الانتخابات البرلمانية

الباز عن شراء الأصوات: «ليست ظاهرة.. لكن موجودة ويتم التحقيق فيها»

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

الكشف المبكر عن سرطان الثدي وكيفية علاجه

افتتاح 4 فروع من أندية «سيتى كلوب» نهاية 2020 بخدمات رياضية واجتماعية وترفيهية

بسبب كورونا.. بيع لوحة ديفيد هوكني بـ12.8 مليون جنيه إسترليني

العثور على أول عش للدبابير القاتلة في الولايات المتحدة

أيام زمان

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

مقالات الرأي
ماجد حبته
تفجير السد.. بين الهزل والجد
د.أحمد الخميسى
صيد الأخطاء والنواقص
ماجد حبته
وقف إطلاق النار.. بين مَن ومَن؟!
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «2»
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تفتتح برنامج «تصنيف وفهرسة المكتبات» عبر البث المباشر

الإبداع الآسيوي.. بين الحضور والغياب

تفاصيل التقدم للدورة الثالثة من مسابقة الشاعر عبدالرحمن الأبنودى

عالم فرنسي يثبت أكذوبة المحرقة اليهودية