وزير الري: المياه كانت مفتاح نصر أكتوبر

شدد المهندس محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري، خلال كلمته فى احتفال نقابة المهندسين لتكريم الرواد من مقاتلى حرب أكتوبر 1973 المجيدة على أن المياه كانت مفتاح نصر أكتوبر، مشيدا بدور اللواء باقى زكى يوسف الكبير كونه هو صاحب فكرة استخدام طلمبات المياه لفتح ثغرات فى الساتر الترابى.وثمن وزير الموارد المائية والرى، من قيمة المشروعات التنموية التى تشهدها مصر حاليا، مشيرا إلى أن مصر تشهد فى الوقت الحالى عمليات تنمية شاملة لم تشهدها منذ عهد محمد على، وأرجع قلة الشعور بنتائج التنمية إلى الزيادة السكانية.وأكد عبدالعاطى أن مثلما كان للمهندس المصرى الدور الكبير فى الحرب فهو أيضا كلمة السر فى عملية التنمية التى تشهدها مصر، وهو ما يظهر جليا فى سرعة إنجاز المشروعات وهو ما أصبح مثار دهشة للجميع.ولفت عبد العاطى إلى أن الوزارة انتهت خلال اليومين الماضيين من فعاليات مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه، والذى تناول العديد من القضايا الهامة المرتبطة بالمياه، منها عملية تحلية المياه والحوكمة وكذا سد النهضة، والمحاصيل المقاومة للملوحة وكذا حماية الشواطئ، ومسابقات للأطفال للتوعية بالمياه وغيرها من القضايا الهامة المتعلقة بالمياه.