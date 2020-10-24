القومي للإعاقة: تلقينا 116 اتصالًا في اليوم الأول لانتخابات النواب

تلقت غرفة عمليات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ١١٦ اتصالًا هاتفيًا من الناخبين من ذوي الإعاقة ومتابعي المجلس المنتشرين في مختلف محافظات الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب خلال اليوم الأول.وتنوعت هذه الاتصالات الهاتفية ما بين إشادة بشأن التيسيرات المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة باللجان الانتخابية المختلفة، والاستفسار عن مقر اللجان الانتخابية لعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى عدد من الشكاوى الخاصة بوجود بعض اللجان في الأدوار العلوية.وتعاملت غرفة عمليات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فوري مع شكاوى الناخبين من ذوي الإعاقة التي استقبلتها، وذلك من خلال إبلاغها للهيئة الوطنية للانتخابات وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية للعمل على حلها وتذليلها.