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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

تركيا ترسل 1200 عسكري من قواتها الخاصة إلى قره باغ دعما لأذربيجان

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:35 م
قوات تركيا الخاصة
قوات تركيا الخاصة
محمد عمر
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كشف تقرير أرميني عن نشر تركيا 1200 عسكري من القوات الخاصة على جبهة إقليم ناغورني قره باغ لدعم أذربيجان في حربها للسيطرة على الإقليم.

وقال سيمين بيغوف من أرتساخ وارجونزو "ناغورني قره باغ"، اليوم السبت، نقلًا عن مصادر في إسطنبول إن تركيا نشرت 1200 جندي من القوات الخاصة في جبهة أرتساخ، وفق موقع راديو أرمينيا "armradio".

وأكد بيغوف أن أنقرة نقلت مئات الأشخاص من القوات الخاصة إلى باكو عاصمة أذربيجان، ثم إلى الجبهة وينشطون الآن في مرتفعات أرتساخ للقتال ضد أبنائها.

وكشفت المصادر ذاتها من إسطنبول أن تركيا دفعت بقواتها الخاصة ليحلوا محل القوات الخاصة الأذربيجانية غير القادرة على الصمود أمام الاشتباك المباشر مع قوات أرتساخ في الجبال، خاصة على الجبهة الجنوبية.

وتواصل أعمال القتال بين القوات الأذريبجانية والأرمينية في منطقة ناغورني قره باغ، رغم المحادثات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء العنف بين الدولتين.

فيما أعلنت أرمينيا أن عدد الجنود الذين قتلوا في المعارك مع القوات الأذربيجانية في قره باغ ارتفع إلى 963 بعد مقتل 36 جنديا اليوم.

وفي 27 سبتمبر الماضي، اندلعت اشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان بشأن المنطقة المتنازع عليها، والتي تسيطر عليها قوات أرمينية منذ عقود.

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