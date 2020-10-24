صدر القصر العينى: الأطفال لديهم أعلى مقاومة لكورونا.. والإصابات لا تذكر

قال الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، إن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الأطفال والكبار، موضحًا أن نسبة الأطفال الذين يصابون بكورونا قليلة جدًا مقارنة بالكبار، وهذا المرض قلما يصيب تحت سن 18 عامًا، لأن الجهاز المناعي بحالة طيبة ومقاومة الجسم للعدوى عالية.وكشف الدكتور أيمن سالم عن أن معظم الأطفال المصابين بكورونا قد يصابون بأعراض خفيفة كالحرارة أو لا يصابون بأي أعراض على الإطلاق.وأوضح رئيس قسم الصدر بكلية طب قصر العيني، أن الأطفال لديهم أعلى مقاومة لفيروس كورونا، لافتًا إلى أن الفيروس كائن طفيلي لا يعيش إلا على جسد حيوان أو شخص.وأضاف الدكتور أيمن سالم أنه من الممكن إصابة الأطفال بعدوى الفيروس، ولكن أغلبهم لا يصل إلى حالة مرضية مثل كبار السن، ولا يشكو من كحة أو سعال أو حرارة مرتفعة بسبب مقاومته العالية التي تقضي على الفيروس داخله، قائلًا: «فيروس كورونا لا ينتقل في الهواء كما يشاع، ولكنه ينتقل عن طريق العطس أو السعال»، لافتًا إلى أن أي شخص لديه أعراض سعال أو عطس وكان بينه وبين أي شخص آخر مسافة متر واحد فإن الأخير لا يمكن إصابته بعدوى الفيروس، لأن هذه مسافة لا تسمح للفيروس بالانتقال.وأكد أستاذ الأمراض الصدرية طب قصر العيني على الطلاب والمعلمين، أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامة في المدرسة خاصة الأطفال فوق سن الـ8 أعوام، والأقل من ذلك لا ينصح إلا تحت إشراف الوالدين أو المدرسين داخل الفصل، ويجب خلعها بين الحصص المدرسية، وغسل الأيدي بالماء والصابون بشكل دوري لمدة 30 ثانية في المرة الواحدة.وشدد الدكتور أيمن سالم على ضرورة استخدام الطالب لأغراضه الشخصية، والابتعاد عن الاحتضان والتقبيل، فضلًا عن تطهير الديسك بالمطهرات وكذلك مقابض أبواب الحمامات والصنبور أو مسكها بواسطة منديل.وأكد أستاذ الأمراض الصدرية بقصر العيني أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المدرسة، للحفاظ على صحة الطلاب والمدرسين والعاملين، مشيرًا إلى ضرورة وجود طبيب في كل مدرسة للعناية بالطلاب والإرشاد وتوعية الطلاب بشكل دوري.ونصح بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد المسبب لـ"كوفيد- 19" أثناء تغذية الأطفال بالمدارس، وعلى مسئول توزيع الوجبات المدرسية أن يرتدي الكمامة الطبية، وعلى الطلاب الابتعاد بمسافة لا تقل عن متر في أماكن توزيع الوجبات.