إيطاليا تسجل أعلى زيادة يومية في إصابات كورونا

سجّلت سلطات الصحة الإيطالية اليوم السبت، أعلى زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء تفشي الوباء، بواقع 19 ألفا و644 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تبحث الحكومة اتخاذ تدابير إضافية للحد من انتشار الفيروس.ووفقا لما أفادت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية، فقد ارتفع إجمالي الإصابات بـ"كوفيد-19" المسجلة في البلاد منذ بدء حالة الطوارئ إلى 504 آلاف و509 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 37 ألفا و210 حالات بعد وفاة 151 شخصا من المصابين بالفيروس خلال اليوم الأخير.