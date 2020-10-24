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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

لماذا ارتفعت إصابات كورونا؟.. دكتور يجيب

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:45 م
كورونا في مصر
كورونا في مصر
جميلة على
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قال الدكتور ريمون ذكى أستاذ أمراض الباطنة، إن السبب في تزايد الإصابات بكورونا هو عودة الحياة لطبيعتها وتراجع وعى المواطنين، وتخليهم عن ارتداء الكمامة.

وأكد أستاذ الباطنة في تصريحات لـ"الدستور" أنه رغم تحذيرات الحكومة، إلا أن وعى المواطنين تراجع قياسًا ببداية الأزمة.

وأشار إلى أن الأمر أصبح يمثل تهديدا حقيقيا خاصة مع دخول الشتاء والذى تزداد فيه الإصابات بالبرد، موضحا أن الخطورة تكمن فى تشابه أعراض البرد والإصابة بفيروس كورونا مما يجعل الإصابة بالفيروس قد تسبب رعبا لسهولة انتشاره ظنا من البعض أن الأعراض هى أعراض برد.

وقال ريمون ذكى إنه فى بداية الأزمة وحتى وقت قريب كنا نشاهد المواطنين يحملون فى حقائبهم المطهرات، ولكن مع تقادم الأمر تخلى المواطنون عن هذا الأمر، وعادت المسافات تقترب وتلاشى التباعد الجسدي وعادت اللقاءات العائلية والأحضان القبلات بين الأقارب.

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