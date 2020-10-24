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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مسن من انتخابات النواب بأسوان: «ربنا يبعد عننا كل بلاء»

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:46 م
انتخابات النواب بأسوان
انتخابات النواب بأسوان
إسراء توفيق
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على الرغم من كبر سنه، إلا أنه حرص على التوجه لمقر لجنة مدرسة أبطال أكتوبر الابتدائية المشتركة بأسوان، أحد المقار الانتخابية للإدلاء بصوته في انتخابات النواب، لاختيار المرشح الذي يراه مناسبًا لحل المشكلات التي يعاني منها المواطنين.

يقول الحج مبارك على كريم، 80 عامًا، لـ''الدستور'' إنه توافد لمقار اللجنة الانتخابية الخاصة به للإدلاء بصوته في انتخابات النواب واختيار المرشح الأصلح، حتى يستطيع تمثيله خلال الفترة المقبلة، مرددًا كلمات: "ربنا ينصر البلد كلها ويبعد عننا كل بلاء".

وتجري الانتخابات وسط تكثيفات أمنية مشددة لتأمين اللجان والناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

ويصل عدد اللجان الانتخابية بمحافظة أسوان 373 لجنة فرعية، ويصل عدد الناخبين إلى مليون و39 ألفا و51 ناخبا وناخبة.

تفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والأحد في التاسعة صباحا، وحتى التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية، وخصصت خطا ساخنا برقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية.

ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.

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