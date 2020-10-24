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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا في لبنان إلى نحو 70 ألفا

السبت 24/أكتوبر/2020 - 10:55 م
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
وكالات
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ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في لبنان إلى 69906 حالة بعد تسجيل 1427 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 562.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات "كورونا"، اليوم السبت، أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل 1427 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 1404 إصابات من بين المقيمين و23 إصابة من بين القادمين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 69906 منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 562 منذ 21 فبراير الماضي.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 244 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس كورونا، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 33438.

واتخذ وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي الأحد الماضي قرارًا يقضى بفرض تدابير عزل على 79 قرية وبلدة، لمدة أسبوع، من يوم 19 أكتوبر وحتى 26 أكتوبر الحالي.

ويأتي قرار إقفال عدد من البلدات للأسبوع الثالث على التوالي، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بعد تسجيل ارتفاع قياسي في الإصابات خلال الأسابيع الماضية.
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وينبغي أن يلتزم سكان البلدات والقرى المشمولة بالقرار منازلهم، حيث يتوقف العمل في المؤسسات العامة والخاصة وتلغى المناسبات الاجتماعية والدينية، الواقعة ضمن هذه البلدات، باستثناء ‏المؤسسات الصحية والصيدليات والأفران ومحلات بيع المواد الغذائية‎.‎

وتم إقفال الحانات والملاهي والمراقص الليلية، بحسب القرار، في كل انحاء البلاد "حتى إشعار آخر".
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وكان مجلس الوزراء اللبناني، أعلن في جلسة طارئة انعقدت في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى نهاية العام الحالي.

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