رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 25 أكتوبر 2020 الموافق 08 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يتابع آخر الاستعدادات لموسم الأمطار

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:58 م
الاستعدادات لموسم
الاستعدادات لموسم الأمطار
شريف عبد الغنى - حسام فوزى جبر
طباعة
عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، السبت، اجتماعًا موسعًا لمديري المديريات ورؤساء المدن والأحياء بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء شاكر يونس، السكرتير العام لمناقشة عددًا من الملفات المهمة.

بدأ الاجتماع بمناقشة الموقع الفعلي للمشروعات الجارية مع مديري مديريات الخدمات في قطاعات الصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والطب البيطري والثقافة والآثار والتموين والزراعة، كما تم مناقشة مشروعات الرصف الجارية، بحضور ممثلي الطرق والكباري والهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والغاز، حيث أشار المحافظ إلى أن المحافظة تنفذ هذا العام أكبر خطة رصف في تاريخها، مؤكدًا على تحمل كل جهة مسؤوليتها من إدخال كافة المرافق قبل انتهاء عملية الرصف والالتزام بالجدول الزمني لتلك المشروعات.

خلال الاجتماع طالب المحافظ رؤساء المدن والأحياء بالمرور الدوري واليومي على القرى ومتابعة رفع القمامة والتخلص منها في النقاط الوسيطة، ورفع الإشغالات من على جانبي الطرق، كما وجه بسرعة الانتهاء من المرحلة الأولى لطلاء واجهات المباني في المدن، كما شدد المحافظ على منع أي مخالفة بناء جديدة في القرى أو المدن مطالبًا رؤساء الوحدات المحلية بتشجيع المواطنين على التصالح وتقنين أوضاعهم، كما استمع المحافظ لآخر استعدادات المدن والأحياء لموسم الأمطار، مشيرًا إلى أن المحافظة قد قامت بشراء ١٠ معدات لشفط المياه وسيتم توزيعها على كافة المراكز.

في سياق آخر، وجّه المحافظ بالتزام الحيادية في التعامل مع المرشحين والوقوف على مسافة واحدة مع الجميع، وعدم تعليق أي لافتات على المباني الحكومية.

أضاف المحافظ أنه لن يتهاون مع أي مخالفة لحرق المخلفات، خاصة قش الأرز، وذلك لتسببه في أضرار صحية وبيئية جسيمة، موجّهًا بتعاون الأجهزة تفاديًا لظاهرة السحابة السوداء وتكوين 8 فرق لمراقبة ومتابعة تلك الظاهرة، كما أكد المحافظ المرور اليومي على الترع لمتابعة رفع نواتج التطهير وتبليغ رئيس المركز في حالة وجودها للتواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

في نهاية الاجتماع، أكد الدكتور طارق رحمي، ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

موضوعات متعلقة

الأرصاد تكشف حالة الطقس يومي الانتخابات

بعد فيديو لوردينا.. غلق السبورات الذكية بمدارس القاهرة بكلمة سر

الاتحاد الأوروبى: الاتفاق حول سد النهضة بأيدى مصر والسودان وإثيوبيا

وزير الري ساخرا: هل تدفع أثيوبيا رسوم «السحب الممطرة» للدول التي تمر عليها؟

الصور

image description

مصر تنتخب: انتخابات الدقي والعجوزة

image description

انزل شارك.. مواطنون يشاركون فى ماراثون انتخابات النواب (صور)

image description

«الهلال الأحمر»: حالة إغماء واحدة فى لجان الجيزة بانتخابات النواب

image description

انتخابات النواب.. صوتك أمانة (صور)

image description

صور توافد المواطنين على صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية

الأكثر قراءة

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

«باسوا الجزم».. الباز يكشف تفاصيل تواصل 2 من هاربي تركيا معه للعودة إلى مصر

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

«كاذبون».. الإخوان يحاولون تشويه الانتخابات البرلمانية

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

أتلتيكو مدريد يفوز على ريال بيتيس 2 - صفر بالليجا

الكشف المبكر عن سرطان الثدي وكيفية علاجه

افتتاح 4 فروع من أندية «سيتى كلوب» نهاية 2020 بخدمات رياضية واجتماعية وترفيهية

بسبب كورونا.. بيع لوحة ديفيد هوكني بـ12.8 مليون جنيه إسترليني

أيام زمان

دخل على السادات رافعًا عصاه.. توفيق الحكيم يروي قصته مع الرئيس

اعترافات شيريهان.. «حياتي تغيرت لوجود ابنتي وشعرت بالندم لهذا السبب»

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

مقالات الرأي
ماجد حبته
تفجير السد.. بين الهزل والجد
د.أحمد الخميسى
صيد الأخطاء والنواقص
ماجد حبته
وقف إطلاق النار.. بين مَن ومَن؟!
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «2»
المزيد

الثقافة

محاضرة «قضايا حق المؤلف فى العصر الرقمى» بالأعلى للثقافة.. اليوم

«معسكر الكلاب».. حكاية مسلسل كتبه نجيب سرور ولم ير النور

الليلة.. وزيرة الثقافة تفتتح الدورة الثالثة عشر لمهرجان الحرف التراثية

التعليم ومستقبل الثقافة فى مصر بالأعلى للثقافة..اليوم