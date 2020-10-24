محافظ الغربية يتابع آخر الاستعدادات لموسم الأمطار

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، السبت، اجتماعًا موسعًا لمديري المديريات ورؤساء المدن والأحياء بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء شاكر يونس، السكرتير العام لمناقشة عددًا من الملفات المهمة.بدأ الاجتماع بمناقشة الموقع الفعلي للمشروعات الجارية مع مديري مديريات الخدمات في قطاعات الصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والطب البيطري والثقافة والآثار والتموين والزراعة، كما تم مناقشة مشروعات الرصف الجارية، بحضور ممثلي الطرق والكباري والهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والغاز، حيث أشار المحافظ إلى أن المحافظة تنفذ هذا العام أكبر خطة رصف في تاريخها، مؤكدًا على تحمل كل جهة مسؤوليتها من إدخال كافة المرافق قبل انتهاء عملية الرصف والالتزام بالجدول الزمني لتلك المشروعات.خلال الاجتماع طالب المحافظ رؤساء المدن والأحياء بالمرور الدوري واليومي على القرى ومتابعة رفع القمامة والتخلص منها في النقاط الوسيطة، ورفع الإشغالات من على جانبي الطرق، كما وجه بسرعة الانتهاء من المرحلة الأولى لطلاء واجهات المباني في المدن، كما شدد المحافظ على منع أي مخالفة بناء جديدة في القرى أو المدن مطالبًا رؤساء الوحدات المحلية بتشجيع المواطنين على التصالح وتقنين أوضاعهم، كما استمع المحافظ لآخر استعدادات المدن والأحياء لموسم الأمطار، مشيرًا إلى أن المحافظة قد قامت بشراء ١٠ معدات لشفط المياه وسيتم توزيعها على كافة المراكز.في سياق آخر، وجّه المحافظ بالتزام الحيادية في التعامل مع المرشحين والوقوف على مسافة واحدة مع الجميع، وعدم تعليق أي لافتات على المباني الحكومية.أضاف المحافظ أنه لن يتهاون مع أي مخالفة لحرق المخلفات، خاصة قش الأرز، وذلك لتسببه في أضرار صحية وبيئية جسيمة، موجّهًا بتعاون الأجهزة تفاديًا لظاهرة السحابة السوداء وتكوين 8 فرق لمراقبة ومتابعة تلك الظاهرة، كما أكد المحافظ المرور اليومي على الترع لمتابعة رفع نواتج التطهير وتبليغ رئيس المركز في حالة وجودها للتواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.في نهاية الاجتماع، أكد الدكتور طارق رحمي، ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.