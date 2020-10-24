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تحقيقات

«خيم للانتظار».. المواطنون ينتظرون إعادة فتح لجان انتخابات «النواب»

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:49 م
فتح لجان انتخابات
فتح لجان انتخابات النواب
هايدي حمدي
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انتهت فترة الراحة في اللجان الانتخابية ليبدأ الجزء الثاني من اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2020، ليكون المواطنون في انتظار إعادة فتح اللجان مرة أخرى للمشاركة بحقهم الانتخابي.

في منطقة الشيخ زايد، تم تخصيص خيم للجلوس فيها ريثما تنتهي فترة الراحة، خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لتكون مكانًا للراحة لهم بدلًا من الوقوف في الشارع.

وكانت منى عيسى، صاحبة الخمسين عامًا، إحدى المنتظرات لإعادة فتح اللجان بعد فترة الراحة، معبرة عن امتنانها لتوفير أماكن للانتظار لحين إعادة فتح اللجان، مشجعة كل السيدات على المشاركة في الانتخابات، وانتخاب الصالح من رأيهن، لتكوين مجلس نواب يعبر عن الشعب بشكل فعلي.

فيما شهدت مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض بشارع المدارس التابع لحي العمرانية في محافظة الجيزة إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين خلال فترة الراحة.

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها، اليوم، للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2020، على مدى يومين وهما السبت والأحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

ويتنافس بانتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.

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