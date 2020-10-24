أطفال بنى سويف يزينون صناديق الاقتراع فى انتخابات النواب

تزايدت أعداد الناخبين في الفترة المسائية للإدلاء بأصواتهم ببنى سويف في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب التى تجرى بالمحافظة ضمن محافظات المرحلة الأولى.واصطحب الناخبون أطفالهم أثناء الإدلاء بأصواتهم في لجنة الشهيد أنور السادات ببنى سويف، برئاسة المستشار كريم الصفتي، رئيس اللجنة، في مشهد يدل على الفرح ولمشاركتهم جميعًا في العرس الانتخابي الذي تشهده مصر في الاستحقاق الانتخابي 2020.وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها اليوم السبت للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2020، وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والأحد في التاسعة صباحًا، وحتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحًا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحًا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات، وذلك فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.