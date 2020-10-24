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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مستثمرى سوهاج»: التعليم الفنى له دور فى تحسين الصناعة المحلية

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:09 م
المهندس محمود الشندويلي
المهندس محمود الشندويلي
أسماء إبراهيم
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أكد المهندس محمود الشندويلي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أهمية التعليم الفني في تحسين الصناعة الوطنية وجودة الإنتاج.

وطالب «الشندويلى» في تصريح لـ«الدستور» بضرورة النهوض بالتعليم الفني وتطوير المناهج التعليمية الخاصة به سواء في المدارس أو المعاهد الفنية، مؤكدًا أن له أهمية كبيرة في نهضة الصناعة.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي مع الدولة والحكومة في النهوض بالقطاع الصناعي، لافتًا إلى أن هناك مصانع تدرب الطلاب أثناء الدراسة في مصانعهم على استخدام كل الآلات والمعدات الحديثة حتى يتخرج الطالب من المدرسة أو المعهد الفني جاهزًا للعمل.

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