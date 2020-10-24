رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 24 أكتوبر 2020 الموافق 07 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ضبط تهريب أقراص مخدرة بمطار برج العرب

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:20 م
أقراص مخدرة
أقراص مخدرة
راندا التوني
طباعة
تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي سلامة، مدير عام المؤاني الجوية، من ضبط محاولة تهريب أقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦١ َوقانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٢ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

وخلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة َ«يز إير» القادمة من إيطاليا اشتبه إسلام عبد الوهاب، مأمور الحركة، في الراكب (ص.ي.ع) الذي بدأ عليه القلق والارتباك.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء مخالفة تستحق سداد الرسوم الجمركية أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة xray وعرض الراكب على جهاز الـbodyscan بمعرفة إيهاب شوقي وكمال عبد الحافظ مسئولي الفحص، فتلاحظ وجود شرائط مخبأة داخل جيوب الراكب.

وتم تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيًا من كارم محمود وجمال الطحان مأموري الحركة ومحمد الشربيني، رئيس الوردية، وتبين وجود 80 قرص كونترمال المخدر بجيوبه.

وقرر مصطفي العربي، مدير عام جمارك المواني الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 13 لسنة 2020.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الباز يكشف حقيقة تصريح ترامب عن تفجير مصر لسد النهضة

الباز: الشعب وراء نجاح الدولة في تنظيم كل الفعاليات الكبرى

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى والقنوات الناقلة

«التعليم» تكشف حقيقة غلق مدرسة مصر الدولية بالجيزة بسبب كورونا

الصور

image description

مصر تنتخب: انتخابات الدقي والعجوزة

image description

انزل شارك.. مواطنون يشاركون فى ماراثون انتخابات النواب (صور)

image description

«الهلال الأحمر»: حالة إغماء واحدة فى لجان الجيزة بانتخابات النواب

image description

انتخابات النواب.. صوتك أمانة (صور)

image description

صور توافد المواطنين على صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية

الأكثر قراءة

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

«كاذبون».. الإخوان يحاولون تشويه الانتخابات البرلمانية

الباز عن شراء الأصوات: «ليست ظاهرة.. لكن موجودة ويتم التحقيق فيها»

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

الكشف المبكر عن سرطان الثدي وكيفية علاجه

افتتاح 4 فروع من أندية «سيتى كلوب» نهاية 2020 بخدمات رياضية واجتماعية وترفيهية

بسبب كورونا.. بيع لوحة ديفيد هوكني بـ12.8 مليون جنيه إسترليني

العثور على أول عش للدبابير القاتلة في الولايات المتحدة

أيام زمان

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

مقالات الرأي
ماجد حبته
تفجير السد.. بين الهزل والجد
د.أحمد الخميسى
صيد الأخطاء والنواقص
ماجد حبته
وقف إطلاق النار.. بين مَن ومَن؟!
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «2»
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تفتتح برنامج «تصنيف وفهرسة المكتبات» عبر البث المباشر

الإبداع الآسيوي.. بين الحضور والغياب

تفاصيل التقدم للدورة الثالثة من مسابقة الشاعر عبدالرحمن الأبنودى

عالم فرنسي يثبت أكذوبة المحرقة اليهودية