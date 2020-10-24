ضبط تهريب أقراص مخدرة بمطار برج العرب

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي سلامة، مدير عام المؤاني الجوية، من ضبط محاولة تهريب أقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦١ َوقانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٢ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.وخلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة َ«يز إير» القادمة من إيطاليا اشتبه إسلام عبد الوهاب، مأمور الحركة، في الراكب (ص.ي.ع) الذي بدأ عليه القلق والارتباك.وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء مخالفة تستحق سداد الرسوم الجمركية أجاب بالنفي.وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة xray وعرض الراكب على جهاز الـbodyscan بمعرفة إيهاب شوقي وكمال عبد الحافظ مسئولي الفحص، فتلاحظ وجود شرائط مخبأة داخل جيوب الراكب.وتم تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيًا من كارم محمود وجمال الطحان مأموري الحركة ومحمد الشربيني، رئيس الوردية، وتبين وجود 80 قرص كونترمال المخدر بجيوبه.وقرر مصطفي العربي، مدير عام جمارك المواني الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 13 لسنة 2020.