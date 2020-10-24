وزير الري: إثيوبيا المسئول الأول عن فشل اتفاق واشنطن بشأن سد النهضة

اتهم الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الجانب الإثيوبي بإفشال اتفاق واشنطن للتوصل لحل لأزمة سد النهضة، معقبا "تم التوصل لاتفاق في واشنطن، والإثيوبيين كانوا موافقين على هذا الاتفاق، ولكنهم طلبوا وقت للحوار المجتمعي لديهم، وفي النهاية رفضوا اتفاق واشنطن".





وأضاف الدكتور محمد عبدالعاطي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاي نيوز عربية"، اليوم السبت، أن كل دولة لها أولوياتها وتسعى لمصالحها، فالسودان يهمها أمان السد، ونحن يهمنا في الأساس التعاون خلال فترات الجفاف، وأثيوبيا يهمها توليد الكهرباء بسرعة، فالأهداف واضحة وكل بلد لها أجندتها.



