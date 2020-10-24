جهود مكثفة للقبض على عاطل سرق «توك توك» بحلوان (فيديو)

يكثف رجال مباحث التبين، جهودهم لضبط عاطل قام بسرقة توك توك في وضح النهار من أمام محطة كهرباء التبين وفر هاربا.وكان انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لصاحب توك توك يستغيث برجال الأمن عقب سرقة التوك توك الذي يعمل عليه من أمام محطة كهرباء التبين.وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم لمحل البلاغ وبتفريغ الكاميرات تم رصد المتهم وجار تتبعه للقبض عليه وضبط التوك توك المسروق.