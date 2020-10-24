أسقف مطرانية نجع حمادي يُدلي بصوته في انتخابات النواب

أدلى الأنبا كيرلس، أسقف مطرانية مركز نجع حمادي، مساء السبت بصوته الانتخابي في لجنة رقم 95 بالمعهد الأزهرى بنجع حمادي وبصحبته وفد كنسي.وقال كيرلس إن مشاركته فى الانتخابات تأتي حرصًا على أداء الواجب الوطني والمشاركة الإيجابية فى انتخابات نواب 2020، مطالبًا الجميع للمشاركة في التصويت الانتخابي والإدلاء برغبتهم فى اختيار المرشح المناسب، وفى قنا يصوّت 2 مليون و26 ألفًا و994 ناخبًا، بـ670 لجنة فرعية، موزعة بـ4 دوائر، ومخصص لها 9 مقاعد (فردي) و9 مقاعد قائمة.تجرى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب يومى السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجارى بـ14 محافظة، هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.تفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والأحد في التاسعة صباحًا، وحتى التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية، وخصصت خطًا ساخنًا برقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كل الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية.ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحًا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحًا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات، وذلك فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.