غادة علي «مرشحة التنسيقية» تدلي بصوتها في انتخابات النواب

شاركت الدكتورة غادة علي مرشحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على القائمة الوطنية من أجل مصر، في اليوم الأول للعملية الانتخابية، حيث أدلت بصوتها في محافظة الجيزة بلجنة مدرسة النصر الرسمية للغات.وحرصت الدكتورة غادة على الاطمئنان على سير وسلامة التصويت في اللجان، مشيدة بإقبال المواطنين وحرصهم على استخدام حقوقهم في اختيار من يمثلهم، كما أكدت عدم وجود خروقات من شأنها أن تؤثر على مسار العملية الانتخابية.وتجرى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، على مدار يومي السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجاري، بداية من الساعة 9 صباحًا إلى 9 مساءً، في 14 محافظة، هي الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والأقصر.