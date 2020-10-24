رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 24 أكتوبر 2020 الموافق 07 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

غادة علي «مرشحة التنسيقية» تدلي بصوتها في انتخابات النواب

السبت 24/أكتوبر/2020 - 08:17 م
غادة علي تدلي بصوتها
غادة علي تدلي بصوتها
إسلام نصير
طباعة
شاركت الدكتورة غادة علي مرشحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على القائمة الوطنية من أجل مصر، في اليوم الأول للعملية الانتخابية، حيث أدلت بصوتها في محافظة الجيزة بلجنة مدرسة النصر الرسمية للغات.

وحرصت الدكتورة غادة على الاطمئنان على سير وسلامة التصويت في اللجان، مشيدة بإقبال المواطنين وحرصهم على استخدام حقوقهم في اختيار من يمثلهم، كما أكدت عدم وجود خروقات من شأنها أن تؤثر على مسار العملية الانتخابية.

وتجرى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، على مدار يومي السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجاري، بداية من الساعة 9 صباحًا إلى 9 مساءً، في 14 محافظة، هي الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والأقصر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس لجنة يستقبل مسنة للإدلاء بصوتها فى الإسكندرية (صور)

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2020

الأرصاد تكشف حالة الطقس يومي الانتخابات

ترامب: مصر لو هددت بتفجير سد النهضة لا يمكن لأحد أن يلومها

الصور

image description

مصر تنتخب: انتخابات الدقي والعجوزة

image description

انزل شارك.. مواطنون يشاركون فى ماراثون انتخابات النواب (صور)

image description

«الهلال الأحمر»: حالة إغماء واحدة فى لجان الجيزة بانتخابات النواب

image description

انتخابات النواب.. صوتك أمانة (صور)

image description

صور توافد المواطنين على صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية

الأكثر قراءة

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

«كاذبون».. الإخوان يحاولون تشويه الانتخابات البرلمانية

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

ترامب: مصر لو هددت بتفجير سد النهضة لا يمكن لأحد أن يلومها

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

الكشف المبكر عن سرطان الثدي وكيفية علاجه

افتتاح 4 فروع من أندية «سيتى كلوب» نهاية 2020 بخدمات رياضية واجتماعية وترفيهية

بسبب كورونا.. بيع لوحة ديفيد هوكني بـ12.8 مليون جنيه إسترليني

العثور على أول عش للدبابير القاتلة في الولايات المتحدة

أيام زمان

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

مقالات الرأي
ماجد حبته
تفجير السد.. بين الهزل والجد
د.أحمد الخميسى
صيد الأخطاء والنواقص
ماجد حبته
وقف إطلاق النار.. بين مَن ومَن؟!
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «2»
المزيد

الثقافة

تفاصيل التقدم للدورة الثالثة من مسابقة الشاعر عبدالرحمن الأبنودى

عالم فرنسي يثبت أكذوبة المحرقة اليهودية

لم تكن أنتِ

حقيقة رمادية