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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

نتنياهو: زيارة وفد إسرائيلي للخرطوم قريبا

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:36 م
نتنياهو
نتنياهو
آية حسني
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، زيارة وفد إسرائيلي إلى السودان قريبا، بعد الإعلان عن توقيع اتفاقية السلام بين البلدين.

واعتبر نتنياهو، في تصريحات نقلتها قناة سكاي نيوز العربية، أن اتفاقية السلام جيدة للأمن والاقتصاد، مبديا شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمساهماته بالوصول للسلام مع السودان.

من ناحيته، قال وزير العدل السوداني، نصر الدين عبدالباري، إن قرار العلاقات مع إسرائيل سوف يعود على السودانيين بمنافع كثيرة في المدى القريب والبعيد وسوف يرون أثر ذلك في الأيام القليلة القادمة.

وأضاف: "انحياز الحكومة السودانية لمصالح السودانيين وانفتاحها على إسرائيل أو أي دولة أخرى لا يعني بالضرورة تسبب ضرر أو أذى لأي دولة".

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