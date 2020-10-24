أحمد رمزي مرشح التنسيقية يدلي بصوته في انتخابات النواب

شارك أحمد رمزي مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على القائمة الوطنية "من أجل مصر"، في اليوم الأول للعملية الانتخابية، حيث أدلى بصوته في محافظة الجيزة بلجنة معهد الشيخ صلاح أبوإسماعيل الإعدادية الثانوية.وحرص "رمزي" على الاطمئنان على سير وسلامة التصويت في اللجان، مشيدًا بإقبال المواطنين وحرصهم على استخدام حقوقهم في اختيار من يمثلهم، كما أكد عدم وجود خروقات من شأنها أن تؤثر على مسار العملية الانتخابية.وتجرى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، على مدار يومي السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجاري، بداية من الساعة 9 صباحًا إلى 9 مساءً، في 14 محافظة، هي الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والأقصر.