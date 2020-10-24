باكستان تدين الهجوم الإرهابي غرب العاصمة الأفغانية

أدانت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم السبت، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع خارج مركز تعليمي في منطقة "دشت برحي" غرب العاصمة الأفغانية (كابول) وأسفر عن مقتل ١٨ شخصا وإصابة ٤٨ آخرين، بينهم أطفال.ووصفت الوزارة، في بيان لها نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية، هذا الهجوم بغير الإنساني، مشيرة إلى أن باكستان تدين الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره.وقالت الوزارة إن باكستان ستواصل دعم أفغانستان لتصبح آمنة ومستقرة، معربة عن تعازيها لعائلات القتلى جراء الانفجار كما تدعو بالشفاء العاجل للمصابين.وكانت وزارة الصحة الأفغانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل ١٨ شخصا وإصابة ٤٨ آخرين جراء انفجار غرب كابول.