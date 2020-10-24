رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 24 أكتوبر 2020 الموافق 07 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4045 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

السبت 24/أكتوبر/2020 - 08:09 م
الصحة المغربية
الصحة المغربية
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم السبت، عن تسجيل 4045 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 194 ألفًا و461 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، بلغ مليونين و981 ألفًا و788 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في الثاني من مارس الماضي.

وأضاف البيان بأنه تم تسجيل 50 حالة وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3,255 حالة، كما تم تسجيل 3,197 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 160,372.

موضوعات متعلقة

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

الأرصاد تكشف حالة الطقس يومي الانتخابات

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2020

الصور

image description

مصر تنتخب: انتخابات الدقي والعجوزة

image description

انزل شارك.. مواطنون يشاركون فى ماراثون انتخابات النواب (صور)

image description

«الهلال الأحمر»: حالة إغماء واحدة فى لجان الجيزة بانتخابات النواب

image description

انتخابات النواب.. صوتك أمانة (صور)

image description

صور توافد المواطنين على صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية

الأكثر قراءة

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

«كاذبون».. الإخوان يحاولون تشويه الانتخابات البرلمانية

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

ترامب: مصر لو هددت بتفجير سد النهضة لا يمكن لأحد أن يلومها

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

الكشف المبكر عن سرطان الثدي وكيفية علاجه

افتتاح 4 فروع من أندية «سيتى كلوب» نهاية 2020 بخدمات رياضية واجتماعية وترفيهية

بسبب كورونا.. بيع لوحة ديفيد هوكني بـ12.8 مليون جنيه إسترليني

العثور على أول عش للدبابير القاتلة في الولايات المتحدة

أيام زمان

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

مقالات الرأي
ماجد حبته
تفجير السد.. بين الهزل والجد
د.أحمد الخميسى
صيد الأخطاء والنواقص
ماجد حبته
وقف إطلاق النار.. بين مَن ومَن؟!
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «2»
المزيد

الثقافة

تفاصيل التقدم للدورة الثالثة من مسابقة الشاعر عبدالرحمن الأبنودى

عالم فرنسي يثبت أكذوبة المحرقة اليهودية

لم تكن أنتِ

حقيقة رمادية