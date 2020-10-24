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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جوتيريش يدعو إلى الحوار لحل الأزمة الانتخابية في غينيا

السبت 24/أكتوبر/2020 - 08:07 م
انطونيو جوتيريش
انطونيو جوتيريش
وكالات
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دعا أمين عام الأمم المتحدة انطونيو جوتيريش السبت إلى حل سلمي عبر الحوار للأزمة المحتدمة في غينيا عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، طالبًا إلى الرئيس الفائز بولاية جديدة الفا كوندي ومنافسه سيلو دالين ديالو الرافض للنتائج، تجنب "العنف".

وقال المتحدث باسم غوتيريش في بيان إنّ الأمين العام يحث ايضًا صناع الرأي والصحافة على وضع حد لأي خطاب يؤجج المشاعر ولدعوات الشقاق العرقية.

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