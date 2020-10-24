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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أمطار خفيفة وانخفاض في درجة الحرارة بشمال سيناء

السبت 24/أكتوبر/2020 - 08:09 م
جريدة الدستور
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شهدت عدة مناطق بمحافظة شمال سيناء، مساء اليوم السبت، تساقط أمطار خفيفة، وتعرضت مدن المحافظة بالكامل إلى انخفاض مفاجئ فى درجات الحرارة.

وقرر الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية، ورفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة التقلبات الجوية والأمطار.

وكان الجو السائد في المحافظة طوال اليوم مصحوبا بارتفاع طفيف في درجات الحرارة، إلا أنه تغير فجأة وسادتها الغيوم والرياح الخفيفة مع سقوط الأمطار، وتتابع غرفة العمليات بالمحافظة تطورات الأمطار وحالة الطقس وهناك اتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية حول الظروف الجوية، ولم تتلق الغرفة أية بلاغات أو إخطارات بأي شيء غير عادي حتى الآن.

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