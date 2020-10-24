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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1820 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

السبت 24/أكتوبر/2020 - 08:05 م
إصابة بكورونا في
إصابة بكورونا في الأردن
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، تسجيل 1820 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 50750 حالة.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية - أنه تم إجراء 11979 فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن مليونا و695 ألفا و215 فحصًا، وتم تسجيل 59 حالة شفاء، إضافة إلى تسجيل 32 حالة وفاة جديدة ليبلغ العدد الكلي للوفيات 540 شخصا.

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