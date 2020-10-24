اليمن: نظام إيران ينتهج سياسة التصعيد مع كل بادرة انفراج في الأزمة

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن النظام الإيراني ينتهج سياسة التصعيد مع كل بادرة انفراج في الأزمة، على خلفية إرسال إيران سفيرا للحوثيين في صنعاء؛ الأمر الذى يهدف لنسف الأجواء الإيجابية التي سادت بعد تنفيذ المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى.وأضاف الوزير اليمني - في سلسلة تغريدات على حسابه عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم السبت: أن "الدور الذي يلعبه النظام الإيراني في تحدي إرادة المجتمع الدولي وتقويض الجهود لإنهاء الحرب بات واضحا"، مطالبا المجتمع الدولي وأعضاء مجلس الأمن الدائمين بمواقف أكثر صرامة في إدانة ووقف التدخل والعدوان الإيراني السافر على اليمن.جدير بالذكر أن إعلان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، السبت الماضي، عن وصول حسن إيرلو كـ"سفير إيراني" جديد لدى ميليشيا الحوثي في اليمن إلى مطار صنعاء الدولي أثار عددا من التساؤلات حول هوية هذا الشخص الغامض حيث لم يتم التعريف عنه مسبقا.ولا توجد أي سيرة ذاتية لإيرلو أو حتى صورة بسيطة له، لكن وسائل إعلام الحرس الثوري أكدت في عدة تقارير سابقة أنه مقرب من قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني الذي قتل بغارة أمريكية قرب مطار بغداد في يناير الماضي.يذكر أن شقيقي حسن إيرلو كانا قائدين في كتيبة للحرس الثوري، وقتلا أثناء الحرب مع العراق في الثمانينات.