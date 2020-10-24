رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 24 أكتوبر 2020 الموافق 07 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا بالجزائر إلى 55.8 ألف حالة

السبت 24/أكتوبر/2020 - 08:07 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
أ ش أ
طباعة
أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بالجزائر إلى 55 ألفًا و880 حالة إصابة، و1907 حالات وفاة.

وقال الناطق- في مؤتمره الصحفي اليوم- إن الجزائر سجلت 250 حالة إصابة جديدة بفيروس الكورونا، و10 حالات وفاة خلال يوم واحد.

وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 38 ألفًا و932 حالة، مضيفًا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرًا إلى وجود 29 مريضًا بالعناية المركزة.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترًا غربًا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وكانت السلطات الجزائرية قد خففت حظر التجوال المفروض بسبب الكورونا ليصبح من 11 مساءً إلى 6 صباحًا في 11 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تمامًا عن 37 ولاية أخرى وذلك حتى نهاية أكتوبر الجاري.

موضوعات متعلقة

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2020

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى والقنوات الناقلة

«كاذبون».. الإخوان يحاولون تشويه الانتخابات البرلمانية

الصور

image description

مصر تنتخب: انتخابات الدقي والعجوزة

image description

انزل شارك.. مواطنون يشاركون فى ماراثون انتخابات النواب (صور)

image description

«الهلال الأحمر»: حالة إغماء واحدة فى لجان الجيزة بانتخابات النواب

image description

انتخابات النواب.. صوتك أمانة (صور)

image description

صور توافد المواطنين على صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية

الأكثر قراءة

«كاذبون».. الإخوان يحاولون تشويه الانتخابات البرلمانية

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

ترامب: مصر لو هددت بتفجير سد النهضة لا يمكن لأحد أن يلومها

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

الكشف المبكر عن سرطان الثدي وكيفية علاجه

افتتاح 4 فروع من أندية «سيتى كلوب» نهاية 2020 بخدمات رياضية واجتماعية وترفيهية

بسبب كورونا.. بيع لوحة ديفيد هوكني بـ12.8 مليون جنيه إسترليني

العثور على أول عش للدبابير القاتلة في الولايات المتحدة

أيام زمان

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

مقالات الرأي
ماجد حبته
تفجير السد.. بين الهزل والجد
د.أحمد الخميسى
صيد الأخطاء والنواقص
ماجد حبته
وقف إطلاق النار.. بين مَن ومَن؟!
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «2»
المزيد

الثقافة

تفاصيل التقدم للدورة الثالثة من مسابقة الشاعر عبدالرحمن الأبنودى

عالم فرنسي يثبت أكذوبة المحرقة اليهودية

لم تكن أنتِ

حقيقة رمادية