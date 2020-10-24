مقتل وإصابة 5 من المليشيات التابعة لتركيا شمالي سوريا

قتل وأصيب 5 أفراد من الميليشيات الموالية لتركيا، جراء انفجار ألغام متقدمة في ريف عين عيسى شمالي سوريا بالتزامن مع قصف بري منها يستهدف المنطقة.وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء اليوم، إن عنصرين قتلا وأصيب 3 آخرين من الفصائل الموالية لتركيا، إثر انفجار لغم أرضي بسيارة عسكرية، تبعه استهداف عناصر قوات سورية الديمقراطية "قسد" بالرشاشات الثقيلة على محور قرية تينة بالقرب من الطريق الدولي M4 في ريف الرقة الشمالي.وأكد المرصد انفجار لغم أرضي آخر، بسيارة عسكرية ثانية حاولت الوصول إلى موقع الانفجار لإخلاء الجرحى، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.من جانبها جددت القوات التركية والمليشيات الموالية لها قصفها على قريتي هوشان والخالدية في ريف عين عيسى ضمن مناطق نفوذ قسد.