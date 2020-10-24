رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 25 أكتوبر 2020 الموافق 08 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

عجوز تشارك في انتخابات النواب بالجيزة: «لازم اختار اللي هيمثلني»

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:53 م
انتخابات النواب بالجيزة:
انتخابات النواب بالجيزة:
زينب صبحي - تصوير: ياسمين يحيى
طباعة
بوجه بشوش، وعينان قد سلبهما الزمن حدة النظر، توجهت عطيات عبدالغفار، البالغة من العمر 70 عاما، إلى مدرسة أم المؤمنين في منطقة الهرم التابعة لمحافظة الجيزة، للمشاركة في استحقاق الانتخابات البرلمانية 2020.

أوضحت عطيات لـ"الدستور"، أنها منذ أن اعطاها القانون الاستحقاق الانتخابي وهي لا تتكاسل عن المشاركة في أي عرس انتخابي، موضحة: "عدم المشاركة يسلب المواطنين الحق في اختيار مرشحيهم".

وتابعت أنها جلبت حفيدها البالغ من العمر 20 عاما ليتلوا عليها البرامج الخاصة بكافة المرشحين حتى تستطيع أن تختار من يمثلها وينوب عنها.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية، وخصصت خطا ساخنا برقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية.
ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.
عجوز تشارك في انتخابات النواب بالجيزة: «لازم اختار اللي هيمثلني»
عجوز تشارك في انتخابات النواب بالجيزة: «لازم اختار اللي هيمثلني»
عجوز تشارك في انتخابات النواب بالجيزة: «لازم اختار اللي هيمثلني»
عجوز تشارك في انتخابات النواب بالجيزة: «لازم اختار اللي هيمثلني»
عجوز تشارك في انتخابات النواب بالجيزة: «لازم اختار اللي هيمثلني»
عجوز تشارك في انتخابات النواب بالجيزة: «لازم اختار اللي هيمثلني»

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 وفاة

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

إقالة معاون وزير القوى العاملة من منصبه بعد تصريحاته ضد الكويت

الاتحاد الأوروبى: الاتفاق حول سد النهضة بأيدى مصر والسودان وإثيوبيا

الصور

image description

مصر تنتخب: انتخابات الدقي والعجوزة

image description

انزل شارك.. مواطنون يشاركون فى ماراثون انتخابات النواب (صور)

image description

«الهلال الأحمر»: حالة إغماء واحدة فى لجان الجيزة بانتخابات النواب

image description

انتخابات النواب.. صوتك أمانة (صور)

image description

صور توافد المواطنين على صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية

الأكثر قراءة

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

«باسوا الجزم».. الباز يكشف تفاصيل تواصل 2 من هاربي تركيا معه للعودة إلى مصر

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

«كاذبون».. الإخوان يحاولون تشويه الانتخابات البرلمانية

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

أتلتيكو مدريد يفوز على ريال بيتيس 2 - صفر بالليجا

الكشف المبكر عن سرطان الثدي وكيفية علاجه

افتتاح 4 فروع من أندية «سيتى كلوب» نهاية 2020 بخدمات رياضية واجتماعية وترفيهية

بسبب كورونا.. بيع لوحة ديفيد هوكني بـ12.8 مليون جنيه إسترليني

أيام زمان

دخل على السادات رافعًا عصاه.. توفيق الحكيم يروي قصته مع الرئيس

اعترافات شيريهان.. «حياتي تغيرت لوجود ابنتي وشعرت بالندم لهذا السبب»

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

مقالات الرأي
ماجد حبته
تفجير السد.. بين الهزل والجد
د.أحمد الخميسى
صيد الأخطاء والنواقص
ماجد حبته
وقف إطلاق النار.. بين مَن ومَن؟!
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «2»
المزيد

الثقافة

محاضرة «قضايا حق المؤلف فى العصر الرقمى» بالأعلى للثقافة.. اليوم

«معسكر الكلاب».. حكاية مسلسل كتبه نجيب سرور ولم ير النور

الليلة.. وزيرة الثقافة تفتتح الدورة الثالثة عشر لمهرجان الحرف التراثية

التعليم ومستقبل الثقافة فى مصر بالأعلى للثقافة..اليوم