عجوز تشارك في انتخابات النواب بالجيزة: «لازم اختار اللي هيمثلني»

بوجه بشوش، وعينان قد سلبهما الزمن حدة النظر، توجهت عطيات عبدالغفار، البالغة من العمر 70 عاما، إلى مدرسة أم المؤمنين في منطقة الهرم التابعة لمحافظة الجيزة، للمشاركة في استحقاق الانتخابات البرلمانية 2020.أوضحت عطيات لـ"الدستور"، أنها منذ أن اعطاها القانون الاستحقاق الانتخابي وهي لا تتكاسل عن المشاركة في أي عرس انتخابي، موضحة: "عدم المشاركة يسلب المواطنين الحق في اختيار مرشحيهم".وتابعت أنها جلبت حفيدها البالغ من العمر 20 عاما ليتلوا عليها البرامج الخاصة بكافة المرشحين حتى تستطيع أن تختار من يمثلها وينوب عنها.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية، وخصصت خطا ساخنا برقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية.ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.