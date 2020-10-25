سيارات الإسعاف ممنوعة من الإجازات في الانتخابات

تواجدت سيارات الإسعاف بشكل مكثف حول اللجان الانتخابية في أول أيام انتخابات مجلس النواب، ففي منطقة الشيخ زايد تزايدت أعداد الناخبين بعد تأخر فتح لجنة أبو بكر، ما استدعى قدوم سيارة الإسعاف في إطار الإجراءات الاحترازية استعدادًا لحدوث أي طوارئ.وفي محافظة مطروح، قال الدكتور محمد أحمد سعدية مدير هيئة الإسعاف المصرية بمطروح، إنه يتم تامين لجان انتخابات النواب 2020 بسيارات الإسعاف المجهزة طبقا للتوزيع الجغرافي تحسبا لحدوث تداعيات، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الإسعافية اليومية.وأوضح أنه تم منع الإجازات والراحات خلال أيام الانتخابات، مشيرا إلى أن عدد سيارات فرع الهيئة بمطروح يبلغ 103، ووجه الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية برفع درجه الاستعداد القصوى.وأشار إلى أن الدكتور أحمد العزب رئيس قطاع العمليات والتشغيل بهيئة الإسعاف المصرية يتابع ميدانيا سير العملية الانتخابية.وظهرت سيارات الإسعافات في لجان الانتخابات بمدينة الصف، وحرصت وزارة الصحة على توفير عدد من أفراد الإسعاف، إضافة إلى توافر عربة إسعاف للكشف عن أي شخص يتم الشك في إصابته أمام لجان انتخابات دائرة الصف التابعة لمحافظة الجيزة بفيروس كورونا، وكان هذا وسط العديد من الاجراءات الاحترازية المتبعة من قبل المقيمين على انتخابات نواب مجلس الشعب باللجان بمدينة الصف.أما في أسوان أجرى اللواء أشرف عطية المحافظ جولة ميدانية لتفقد لجان الاقتراع بمدرسة أبطال أكتوبر الابتدائية المشتركة، حيث وجه بضرورة توفير سيارات الإسعاف بل ونشرها أمام اللجان العامة والفرعية.