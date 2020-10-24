رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 24 أكتوبر 2020 الموافق 07 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

14 إصابة جديدة بكورونا في سنغافورة

السبت 24/أكتوبر/2020 - 06:57 م
كورونا في سنغافورة
كورونا في سنغافورة
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم السبت، عن تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 57 ألفًا و965 حالة.
وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة "توداي أونلاين" السنغافورية، أنه من بين الإصابات الجديدة 11 حالة وافدة من الخارج، وُضِعوا قيد حجر صحي منزلي لدى وصولهم سنغافورة، وحالتين من المجتمع المدني وحالة من العمال المهاجرين.
ولم تُسجَل حالات وفاة جديدة، ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 28 وفاة، بينما توفي 15 مصابًا لأسباب أخرى، وتعافى 57 ألفًا و844 حالة.

موضوعات متعلقة

الاتحاد الأوروبى: الاتفاق حول سد النهضة بأيدى مصر والسودان وإثيوبيا

رسميا.. مصر تستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا

إصابة مرشح في كفر الشيخ بفيروس كورونا: «ادعولي»

الأرصاد تكشف حالة الطقس يومي الانتخابات

الصور

image description

مصر تنتخب: انتخابات الدقي والعجوزة

image description

انزل شارك.. مواطنون يشاركون فى ماراثون انتخابات النواب (صور)

image description

«الهلال الأحمر»: حالة إغماء واحدة فى لجان الجيزة بانتخابات النواب

image description

انتخابات النواب.. صوتك أمانة (صور)

image description

صور توافد المواطنين على صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية

الأكثر قراءة

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

ترامب: مصر لو هددت بتفجير سد النهضة لا يمكن لأحد أن يلومها

إقالة معاون وزير القوى العاملة من منصبه بعد تصريحاته ضد الكويت

الاتحاد الأوروبى: الاتفاق حول سد النهضة بأيدى مصر والسودان وإثيوبيا

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

الكشف المبكر عن سرطان الثدي وكيفية علاجه

افتتاح 4 فروع من أندية «سيتى كلوب» نهاية 2020 بخدمات رياضية واجتماعية وترفيهية

بسبب كورونا.. بيع لوحة ديفيد هوكني بـ12.8 مليون جنيه إسترليني

العثور على أول عش للدبابير القاتلة في الولايات المتحدة

أيام زمان

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
صيد الأخطاء والنواقص
ماجد حبته
وقف إطلاق النار.. بين مَن ومَن؟!
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «2»
محمد محمود عمارة
أحفظ كرامتك أولا
المزيد

الثقافة

الاثنين.. مناقشة رواية «جدران مرتفعة بلا ظلال» في نادي القصة

أسطورة «إيزيس» فى عرض مسرحى بمكتبة الإسكندرية

طلعت حرب الثقافي يحتفل بعيد المقاومة الشعبية.. الليلة

«الأدهم» للنشر تصدر المجموعة القصصية «فتاة إيرلهام»