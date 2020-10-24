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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تترأس غرفة عمليات انتخابات الداخلة

السبت 24/أكتوبر/2020 - 08:09 م
غرفة عمليات انتخابات
غرفة عمليات انتخابات الداخلة
الوادي الجديد : محمد مهدي
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ترأست حنان مجدي، نائب محافظ الوادى الجديد، غرفة العمليات الفرعية بمركز الداخلة في أول أيام انتخابات مجلس النواب، بحضور نبيل حنفي، رئيس المركز وأعضاء الغرفة.

وتابعت حنان انتظام سير عملية الانتخابات وفتح كافة اللجان الانتخابية في موعدها وتواجد القضاة في مقراتهم، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة للمتابعة اللحظية واستقبال البلاغات ورصد أي مخالفات أو شكاوي للتعامل الفوري معها.

وشددت نائب المحافظ على ضرورة التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازايّة باللجان، ومنع التزاحم بين الناخبين وتطبيق التباعد الاجتماعي بينهم حفاظًا على سلامتهم.

وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والأحد في التاسعة صباحا، وحتى التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية، وخصصت خطًا ساخنًا برقم 19826، لاستقبال والرد على الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية.

ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.

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