التعاون الإسلامي يدين إطلاق الحوثي طائرة مفخخة باتجاه السعودية

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار (مفخخة)، باتجاه جنوب المملكة العربية السعودية، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.وجدد الأمين العام، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، دعم منظمة التعاون الإسلامي، وتضامنه مع المملكة في الحفاظ على أمنها واستقرارها، مشددًا على إدانة المنظمة للأعمال الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.