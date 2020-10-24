سيدات مصر يتصدرن المشهد الانتخابي في 14 محافظة

العنصر النسائي يسيطر على الانتخابات بالفيوم

الأغلبية في اتنخابات سوهاج

سيدات أسوان يتألقن

انطلق اليوم مارثون انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة، وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءًا.وشاركت السيدات في انتخابات مجلس النواب بقوة في الفيوم للحصول على استحقاقهم الدستوري رافعين شعار «تحيا مصر».توافد عدد كبير من السيدات من فئات عمرية مختلفة بسوهاج، للمشاركة والإدلاء يصوتهن الانتخابي.تألق سيدات أسوان اليوم في أولى أيام العملية الانتخابية، حيث ظهرت الطوابير أمام اللجان المختلفة، لاختيار من يمثلهن في الدورة المقبلة لمجلس النواب.