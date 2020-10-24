سيدات مصر يتصدرن المشهد الانتخابي في 14 محافظة
السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:59 م
نوران إمامطباعة
انطلق اليوم مارثون انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة، وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءًا.
العنصر النسائي يسيطر على الانتخابات بالفيوم
وشاركت السيدات في انتخابات مجلس النواب بقوة في الفيوم للحصول على استحقاقهم الدستوري رافعين شعار «تحيا مصر».
الأغلبية في اتنخابات سوهاج
توافد عدد كبير من السيدات من فئات عمرية مختلفة بسوهاج، للمشاركة والإدلاء يصوتهن الانتخابي.
سيدات أسوان يتألقن
تألق سيدات أسوان اليوم في أولى أيام العملية الانتخابية، حيث ظهرت الطوابير أمام اللجان المختلفة، لاختيار من يمثلهن في الدورة المقبلة لمجلس النواب.
العنصر النسائي يسيطر على الانتخابات بالفيوم
وشاركت السيدات في انتخابات مجلس النواب بقوة في الفيوم للحصول على استحقاقهم الدستوري رافعين شعار «تحيا مصر».
الأغلبية في اتنخابات سوهاج
توافد عدد كبير من السيدات من فئات عمرية مختلفة بسوهاج، للمشاركة والإدلاء يصوتهن الانتخابي.
سيدات أسوان يتألقن
تألق سيدات أسوان اليوم في أولى أيام العملية الانتخابية، حيث ظهرت الطوابير أمام اللجان المختلفة، لاختيار من يمثلهن في الدورة المقبلة لمجلس النواب.