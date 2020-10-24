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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

السبت 24/أكتوبر/2020 - 06:35 م
ليبيا
ليبيا
أ ش أ
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رحبت وزارة الخارجية السودانية، باتفاق وقف إطلاق النار الدائم والفوري في ليبيا، الذي توصلت إليه اللجنة العسكرية المشتركة بإشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجة السودانية، في بيان السبت، إن هذا الاتفاق يأتي تتويجا لخطوات إيجابية وبناءة تواصلت على مدى الأشهر الماضية، وأسهمت فيها أطراف إقليمية ودولية مختلفة، لافتة إلى أن الأطراف الليبية أبدت قدرا كبيرا من الالتزام والحرص على تحقيق السلام والتوافق على أسس التسوية السياسية للأزمة في ليبيا.

وأضاف البيان: "تضمّن الاتفاق الأخير ترتيبات وإجراءات من شأنها تثبيت السلم الذي يسود معظم أنحاء ليبيا حاليا، وبناء وتعزيز الثقة بين الأطراف الليبية، ودعم ما تحقق من تقدم نحو التسوية السياسية".

وأكد السودان أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة في ليبيا، مشددا على دعم المكاسب التي تحققت مؤخرا نحو تلك الغاية.

ودعا كل الأطراف إلى بذل كل ما هو ممكن من أجل أن تتجسد هذه الاتفاقات واقعا على أرض ليبيا.

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