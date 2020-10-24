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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وائل الفشني ضيفًًا على «راديو انرجي» غدًا

السبت 24/أكتوبر/2020 - 08:12 م
وائل الفشني
وائل الفشني
منار إبراهيم
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يحل المطرب وائل الفشني، ضيفا على حلقة غد الأحد من برنامج "اصحى بانرجي" مع زهرة رامي على راديو إنرجي، ويذاع البرنامج في تمام الساعة السابعة صباحا.

ويكشف "الفشني" خلال الحلقة بدايته الفنية وكواليس أعماله الغنائية، كما يتحدث عن المواقف التي مر بها طوال حياته الفنية وعن أعماله المقبلة.

يشارك وائل الفشني في مسلسل "بأثر رجعي" وذلك بغناء التتر الخاص به، والعمل عبارة عن أجزاء، ويتكون الجزء الأول من 15 حلقة فقط، تدور أحداثه في إطار تشويقي وإثارة، خرج المسلسل عن عباءة الكوميديا، ويرصد أمورًا واقعية، ويناقش قضايا اجتماعية معاصرة.

جدير بالذكر أن "بأثر رجعي" يُعد التجربة الأولى التي تجمع بين المؤلف فتحي الجندي، وبين المخرج معتز حسام.

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