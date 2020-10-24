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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«اتحاد المقاولين» يطرح مناقصة لتجميل 3 حدائق بسوهاج الجديدة

السبت 24/أكتوبر/2020 - 06:49 م
حدائق بسوهاج الجديدة
حدائق بسوهاج الجديدة
علا العلاف
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أعلن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عن طرح مناقصة عامة لشركة المقاولات المتخصصة لتنفيذ أعمال تجميل وزراعة 3 حدائق بمنطقة الإسكان القومي والجزيرة الوسطى الفاصلة بين الإسكان الاقتصادي والحدائق بمدينة سوهاج الجديدة.

وقال اتحاد المقاولين إنه سيتم تقديم العطاء بمظروفين أحدهما للعرض الفني والآخر للمالي باسم رئيس الجهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية ويرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 25 ألف جنية ويزاد بنسبة 5% من قيمة العطاء حال الرسو كتأمين نهائي.

وأوضح أنه تعقد جلسة الاستفسارات يوم الإثنين الموافق 16 نوفمبر المقبل بمقر جهاز المدينة بينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الإثنين الموافق 30 نوفمبر المقبل، لافتا إلى أنه سيتم الحصول على كراسة الشروط والموصفات الفنية نظير سدد 299 جنيها بمقر الجهاز.

وأضاف أن فئة التصنيف المناسبة للمناقصة الفئة الثالثة لأعمال صيانة المسطحات الخضراء، وسيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية بموعد لاحق وحيث تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

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