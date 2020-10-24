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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

رغم الجهود الدبلوماسية.. استمرار القتال بين أذربيجان وأرمينيا في قره باغ

السبت 24/أكتوبر/2020 - 08:04 م
القوات الأذريبجانية
القوات الأذريبجانية
وكالات
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تواصل القتال بين القوات الأذريبجانية والأرمينية في منطقة ناغورني قره باغ، اليوم السبت، على الرغم من المحادثات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء العنف بين الدولتين.

وأعلنت السلطات الأرمينية أن عدد الجنود الذين قتلوا في المعارك مع القوات الأذربيجانية في منطقة ناغورني قره باغ الجبلية المتنازع عليها قد ارتفع إلى 963 بعد مقتل 36 جنديا اليوم.

ولم يقدم الجانب الأذربيجاني أي معلومات بشأن الخسائر في صفوف قواته العسكرية، بسبب الرقابة المفروضة بموجب الأحكام العرفية المطبقة في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت القيادة العسكرية في العاصمة الأذربيجانية باكو أنه تم إسقاط طائرة عسكرية أرمينية، ولكن يريفان نفت ذلك.

وفي 27 سبتمبر الماضي، اندلعت اشتباكات بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين المتاخمتين لحدود إيران، بشأن منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها، والتي تسيطر عليها قوات أرمينية مسيحية منذ عقود، لكن الأمم المتحدة تعتبرها جزءًا من أذربيجان ذات الأغلبية المسلمة.

وفقدت أذربيجان السيطرة على المنطقة الجبلية البالغ عدد سكانها حوالي 145 ألف نسمة في حرب بعد انهيار الاتحاد السوفيتي قبل حوالي 30 عامًا.

ولم يدم طويلا اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين الجانبين الأرميني والأذربيجاني، الذي توسطت فيه روسيا.

فيما أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالجهود الأمريكية لتحقيق السلام بعد أن أجرى دبلوماسيون من أذربيجان وأرمينيا محادثات منفصلة مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن أمس الجمعة.

وكان الرئيس بوتين أعلن أمس الأول الخميس، أن نحو 5000 شخص ربما قتلوا في المعارك الأخيرة بين أذربيجان وأرمينيا في ناغورني قره باغ.

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