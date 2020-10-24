نقيب الإعلاميين يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

أدلى اليوم الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين عضو مجلس الشيوخ، بصوته في الانتخابات البرلمانية بمدرسة المستقبل بمدينة السادس من أكتوبر.وقال سعدة، على هامش إدلائه بصوته، إن مصر تشهد عرسًا ديمقراطيًّا جديدًا وهو انتخابات مجلس النواب التي بدأت صباح اليوم السبت في 14 محافظة على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى، مضيفًا أن إجراء تلك الانتخابات في هذا التوقيت يعكس قدرة الدولة واستعداداتها الكاملة لهذا الحدث، ويوضح أيضًا جاهزية مؤسسات الدولة المعنية لهذا الاستحقاق الديمقراطي.وتابع: شاهدت سهولة سير العملية الانتخابية داخل اللجان وخارجها، ولاحظت إقبال الناخبين للتصويت، مما يدل على ارتفاع درجات الوعي لدى المصريين وإصرارهم على استكمال بناء المؤسسات البرلمانية والتشريعية المصرية.واختتم حديثه: "أوجه النداء إلى جميع المصريين مستحقي التصويت بضرورة توجههم إلى لجان الاقتراع والإدلاء بأصواتهم لأن هذا واجب وطني علينا جميعًا".