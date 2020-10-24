تقرير سويدي: أردوغان وقع اتفاقية مشبوهة مع كمبوديا لملاحقة معارضيه

كشف تقرير سويدي عن توقيع الحكومة التركية اتفاقية مشبوهة مع كمبوديا لتوسيع حملتها القمعية ضد معارضي نظام رجب طيب أردوغان وتسهيل عمليات الاضطهاد السياسي والاختطاف.وكشف موقع "نورديك مونيتور" السويدي في تقرير اليوم السبت، عن أنه حصل بشكل سري على نص الاتفاقية الأمنية بين كمبوديا وتركيا، مشيرا إلى أنها تضمنت عبارات غامضة تستخدمها الحكومة التركية لقمع معارضي الحكومة خارج البلاد.وأوضح الموقع أن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ونظيره الكمبودي سامديتش كرولاهوم سار خينج وقعا اتفاقية التعاون الأمني في أنقرة في 30 يوليو 2019، وبعد شهرين ونصف من توقع الاتفاق اختفى المواطن المكسيكي عثمان كاراجا، وهو من أصل تركي، قسريًا بعد اعتقاله من قبل الشرطة الكمبودية في 14 أكتوبر 2019 في بنوم فين.وأكد نورديك مونيتور أن كمبوديا كانت من بين الدول التي طلب منها مقررو الأمم المتحدة مزيدًا من المعلومات حول أدوارهم في اختطاف تركيا أو الاعتقال التعسفي أو الاحتجاز أو الاختفاء القسري أو تعذيب ما لا يقل عن 100 شخص، بما في ذلك كاراجا، على أراضيهم.وأشار التقرير إلى أن المادة رقم 2 (3-أ) من اتفاقية التعاون بين البلدين تنص على أنه فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، سيمنع الطرفان أنشطة أجهزة الإعلام المرئي والمكتوب عن المنظمات الإرهابية ومؤسساتها العاملة في أراضيها ضد الطرف الآخر كما سيتخذ الطرفان الإجراءات المناسبة في هذا الصدد وفقًا لتشريعاتهما الوطنية.وإلى جانب ذلك تنص المادة رقم 2 (3-ب) على قيام الطرفان بتنظيم واتخاذ الإجراءات وفقا لتشريعاتهما النافذة ضد الأشخاص والمؤسسات التي تقدم دعما ماليا أو مساعدة أخرى بما في ذلك المأوى والإيواء والتدريب والعلاج والدعم اللوجستي للمنظمات الإرهابية في أراضيها.وأكد نورديك مونيتور أن المادة رقم 2، التي تربط أنشطة المنظمات القانونية بالإرهاب، هي أداة ملائمة لإجبار السلطات الكمبودية على تسليم منتقدي الرئيس رجب طيب أردوغان الذين يعيشون في البلاد، كما استفادت منظمة الاستخبارات الوطنية التركية (MIT) من غموض البنود المذكورة لإجراء عملية على الأراضي الكمبودية تستهدف كاراجا، المدير السابق لمدرسة زمان الدولية في كمبوديا، المنتسبة إلى حركة جولن.وقال الموقع السويدي إنه تم تقديم الاتفاقية المكونة من 11 مادة مؤخرًا من قبل الرئيس أردوغان إلى البرلمان للمصادقة عليها.