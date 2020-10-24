إصابة عمدة العاصمة الأوكرانية بكورونا

أصيب عمدة العاصمة الأوكرانية (كييف) "فيتالي كليتشكو" بفيروس كورونا المستجد.وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، اليوم السبت، إن الملاكم السابق أصبح عمدة للعاصمة الأوكرانية منذ عام ٢٠١٤، ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل عن حالة كليتشكو الصحية.