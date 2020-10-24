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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«أطماع أنقرة».. أردوغان يرسل المرتزقة على حدود اليونان

السبت 24/أكتوبر/2020 - 06:38 م
أردوغان
أردوغان
آية حسني
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كشف تقرير نشرته صحيفة «جريك سيتي تايمز» اليونانية، عن تسليح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المرتزقة السوريين لإرسالهم إلى الحدود التركية اليونانية.

وذكرت الصحيفة أن أردوغان عقد صفقات سرية مع المليشيات المسلحة الإرهابية الموالية لتركيا في إدلب، لتمويل وتجنيد وتدريب آلاف المرتزقة، ومن ثم إرسالهم لعبور الحدود البرية بين اليونان وتركيا في تراقيا.

وبحسب التقرير، فإن أردوغان لم يرسل المرتزقة فقط من أجل حماية الحدود التركية في حالة اندلاع حرب، ولكنه يخطط لإشعال فتيل الصراع بين تركيا واليونان من خلال شن المرتزقة هجمات على الحدود المشتركة بين البلدين، على خلفية النزاع بين الجانبين في شرق البحر المتوسط، وأطماع أنقرة في النفط اليوناني وانتهاكاتها للمنطقة الاقتصادية اليونانية والقبرصية.

وكانت أثينا أعلنت عن مد جدار على طول حدودها الشمالية الشرقية مع تركيا، بسبب مخاوف من عبور اللاجئين إلى أراضيها، باعتبارها أحد أعضاء الاتحاد الأوروبي.

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