عصام علي ينضم لفريق عمل فيلم «الثلاثاء 12»

انضم الفنان الشاب عصام علي إلى فريق عمل فيلم "الثلاثاء 12" والذي تخوض بطولته الفنانة نيللي كريم، ويعد التجربة الأولى لها في عالم السينما الإماراتية.والفيلم بطولة عدد كبير من الفنانين، بينهم، باسم ياخور وعمر ميقاتي وبديع أبوشقرا وستفيني عطاالله وجويا جبور وبيير سمعان ونور إيهاب وكارول عبود.وتدور أحداث الفيلم حول بلوغ سن الرشد لثلاث فتيات يبلغن من العمر 14 عامًا يكافحن مع والديهن لتحقيق أحلامهن، على الرغم من الاختلافات الاجتماعية والدينية، وكل واحد من الأبطال يواجه معضلات وتحديات لا يمكن تجنبها، أمل رياضية، وسلمى عازفة بيانو، ونور راقصة، يتمردن لتحقيق أحلامهن.الفيلم سيتم الانتهاء من تصويره قريبًا ليكون جاهزا للمشاركة في مهرجانات عالمية وعربية كبرى، قبل طرحه في دور العرض في جميع أنحاء الوطن العربي.