رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 24 أكتوبر 2020 الموافق 07 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عصام علي ينضم لفريق عمل فيلم «الثلاثاء 12»

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:07 م
عصام علي
عصام علي
حسن أمين
طباعة
انضم الفنان الشاب عصام علي إلى فريق عمل فيلم "الثلاثاء 12" والذي تخوض بطولته الفنانة نيللي كريم، ويعد التجربة الأولى لها في عالم السينما الإماراتية.

والفيلم بطولة عدد كبير من الفنانين، بينهم، باسم ياخور وعمر ميقاتي وبديع أبوشقرا وستفيني عطاالله وجويا جبور وبيير سمعان ونور إيهاب وكارول عبود.

وتدور أحداث الفيلم حول بلوغ سن الرشد لثلاث فتيات يبلغن من العمر 14 عامًا يكافحن مع والديهن لتحقيق أحلامهن، على الرغم من الاختلافات الاجتماعية والدينية، وكل واحد من الأبطال يواجه معضلات وتحديات لا يمكن تجنبها، أمل رياضية، وسلمى عازفة بيانو، ونور راقصة، يتمردن لتحقيق أحلامهن.

الفيلم سيتم الانتهاء من تصويره قريبًا ليكون جاهزا للمشاركة في مهرجانات عالمية وعربية كبرى، قبل طرحه في دور العرض في جميع أنحاء الوطن العربي.

موضوعات متعلقة

«كاذبون».. الإخوان يحاولون تشويه الانتخابات البرلمانية

الأرصاد تكشف حالة الطقس يومي الانتخابات

ترامب: مصر لو هددت بتفجير سد النهضة لا يمكن لأحد أن يلومها

الباز عن شراء الأصوات: «ليست ظاهرة.. لكن موجودة ويتم التحقيق فيها»

الصور

image description

مصر تنتخب: انتخابات الدقي والعجوزة

image description

انزل شارك.. مواطنون يشاركون فى ماراثون انتخابات النواب (صور)

image description

«الهلال الأحمر»: حالة إغماء واحدة فى لجان الجيزة بانتخابات النواب

image description

انتخابات النواب.. صوتك أمانة (صور)

image description

صور توافد المواطنين على صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية

الأكثر قراءة

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

«كاذبون».. الإخوان يحاولون تشويه الانتخابات البرلمانية

الباز عن شراء الأصوات: «ليست ظاهرة.. لكن موجودة ويتم التحقيق فيها»

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

الكشف المبكر عن سرطان الثدي وكيفية علاجه

افتتاح 4 فروع من أندية «سيتى كلوب» نهاية 2020 بخدمات رياضية واجتماعية وترفيهية

بسبب كورونا.. بيع لوحة ديفيد هوكني بـ12.8 مليون جنيه إسترليني

العثور على أول عش للدبابير القاتلة في الولايات المتحدة

أيام زمان

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

مقالات الرأي
ماجد حبته
تفجير السد.. بين الهزل والجد
د.أحمد الخميسى
صيد الأخطاء والنواقص
ماجد حبته
وقف إطلاق النار.. بين مَن ومَن؟!
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «2»
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تفتتح برنامج «تصنيف وفهرسة المكتبات» عبر البث المباشر

الإبداع الآسيوي.. بين الحضور والغياب

تفاصيل التقدم للدورة الثالثة من مسابقة الشاعر عبدالرحمن الأبنودى

عالم فرنسي يثبت أكذوبة المحرقة اليهودية