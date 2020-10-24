أرمينيا تعارض الوساطة التركية فى الصراع حول قره باغ

أعلنت أرمينيا رفض الوساطة التركية في الصراع الدموي حول إقليم ناغورنى قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أمس الجمعة، في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية إنترفاكس: "هذا وضع غريب".وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ناقش في وقت سابق مشاركة حليفته تركيا في المباحثات.تؤدي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا برئاسة فرنسا وروسيا والولايات المتحدة دور وساطة في الصراع المستمر منذ عقود.وقال باشينيان: "ينبغي أن تستمر المفاوضات بهذا الشكل"، مشيرا إلى أن الاتفاق على ذلك تم في موسكو عبر إعلان مشترك، مضيفا أن "أذربيجان تغير موقفها في كل مرة".