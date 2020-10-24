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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

رئيس الأعيان الأردنى يدعو المجتمع الدولى للتصدى بحزم لمحاولات الإساءة للأديان

السبت 24/أكتوبر/2020 - 06:39 م
فيصل الفايز
فيصل الفايز
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دعا رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، المجتمع الدولي وجميع القوى المحبة للسلام في العالم إلى التصدي بحزم وقوة لكل من يحاول الإساءة للأديان السماوية والأنبياء، تحت ذرائع حرية التعبير والرأي والنشر.

وقال الفايز- في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)- اليوم السبت، إن من شأن هذه الممارسات الاستفزازية أن تهدد الاستقرار والسلم المجتمعي في مختلف دول العالم، وتنشر ثقافة الكراهية وعدم قبول الآخر في وقت نحتاج فيه جميعًا إلى لغة جامعة تمكننا من التصدي لقوى التطرف والإرهاب المنتشرة في العالم بأجمعه.

ورفض الفايز، ربط الدين الإسلامي بالإرهاب والتطرف، لأنه دين المحبة والعدل والتسامح والوسطية والاعتدال، مبينًا أن الإرهاب لا دين له ولا بلد ولا طائفة أو جنس له.

وقال رئيس مجلس الاعيان إن الديانات السماوية وبما تحمله من قيم إنسانية وروحية، تدعونا جميعًا للسمو الروحي والأخلاقي، لهذا فإن إى ممارسات مهما كانت، إنما تحاول الإساءة إلى الأديان وأصحابها وأتباعها، وهي محاولات بائسة ومنبوذة، نرفضها ويرفضها المجتمع الأخلاقي والإنساني.

وأضاف: قيادتنا الهاشمية الحكيمة تدعو- على الدوام- إلى تعظيم القواسم المشتركة بين الأديان السماوية وأتباعها، لهذا على الجميع التصدي لدعاة الفتنة والطائفية وأصحاب خطاب الكراهية والغلو، فلا يمكن تبرير هذه الإساءات بحجة حرية التعبير والنشر والصحافة.

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