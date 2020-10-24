«زغاريد ودى جى».. الفرحة تعم انتخابات مجلس النواب

تصدح الأغاني الوطنية في كثير من المناطق ومحافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، اليوم السبت، والتي شهدت توافد أعداد كبيرة من المواطنين منذ الصباح على مقرات اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.وعمّت الفرحة على كثير من المواطنين الذين جاءوا للإدلاء بأصواتهم بسبب الأغاني الوطنية التي تم تشغيلها أمام بعض المقرات الانتخابية لإثارة حماس المواطنين وتشجيعهم على النزول والمشاركة في الانتخابات.وكانت بشرة خير وتسلم الأيادي، هي الأغاني الأبرز التي اعتمدت عليها معظم لجان الانتخاب، لتشجيع المواطنين على النزول والإدلاء بأصواتهم، في إطار حثّ الناخبين على ضرورة المشاركة في الانتخابات.وأمام لجنة مدرسة "الشيخ عثمان التعليم الأساسي" التابعة لدائرة مدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، قام أحد الأهالي بتشغيل الأغاني الوطنية عبر مكبرات الصوت "دى چى" منها "يا بلادى، ومصر الجميلة، وتسلم الأيادي"، وتوافد المواطنون على اللجنة منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم وسط حضور أمني مكثف.فيما شهدت منطقة بولاق الدكرور فرحة كبيرة للأهالي والمواطنين الذين أتوا للإدلاء بأصواتهم، بالتزامن مع أول أيام الجولة الانتخابية في مجلس النواب، وتصدرت السيدات الصورة في المقام الأول، حيث توالت الزغاريد والأفراح منذ لحظة وصولهن أمام مقرات اللجان، إلى جانب تشغيل الأغاني الوطنية.ولم تختف الأغاني الوطنية والشعبية في لجان انتخابات مجلس النواب بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، والتي شهدت إقبالًا على لجان الاقتراع من الشباب وكبار السن، كما شهدت شوارع وميادين المدينة مسيرات بالسيارات نصف نقل والأجرة وملاكي تحمل سماعات "دى جى"، وعدد من الدرجات البخارية، تدعو المواطنين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب.كما شهدت لجنة أبوبكر الصديق والمدرسة اليابانية وجود احتفالات خارج المقرات، حيث تجمع العشرات من الشباب والفتيات يرددون الأغاني الوطنية أمام اللجان الانتخابية، شهد محيط لجنة المدارس القومية بنين وبنات بالعجوزة، مسيرة بسيارة نصف نقل تحمل سماعات "دى جى" وتشغل الأغاني الوطنية، لحث المواطنين على المشاركة بانتخابات مجلس النواب 2020.