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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بوليتيكو»: شركة ضغط أمريكية تقطع علاقتها مع تركيا بسبب أرمينيا

السبت 24/أكتوبر/2020 - 08:06 م
أرمينيا
أرمينيا
نيفين أشرف
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كشفت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، أن شركة الضغط الأمريكية "ميركوري"، أنهت عقدها مع الحكومة التركية على خلفية القتال المتفاقم بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورني قره باغ.

وذكرت المجلة الأمريكية في تقريرها عبر موقعها الإلكتروني، أن الشركة قطعت العلاقات مع الحكومة التركية بعد حملة ضغط شنها نشطاء أرمن-أمريكيون غاضبون من دعم تركيا لأذربيجان في الأعمال العدائية الجارية مع أرمينيا.

وأضاف التقرير، أن قرار الشركة بإلغاء عقدها الذي تبلغ قيمته مليون دولار مع تركيا، يعد انتصارًا لأرمينيا في الصراع الدائر في واشنطن وكذلك في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها على طول حدود أرمينيا مع أذربيجان.

وأوضحت المجلة، أن اللجنة الوطنية الأرمنية، والجمعية الأرمنية الأمريكية، حاولتا الضغط على "ميركوري" من خلال تنظيم احتجاجات خارج مكاتبها في واشنطن ولوس أنجلوس، وحث عملاء الشركة على قطع العلاقات إذا استمرت في تمثيل تركيا.

ووفقا لما أوضحه آرام هامبريان، المدير التنفيذي للجنة القومية الأرمنية الأمريكية، فإن أبناء النشطاء الأرمن الأمريكيون عملوا على حرمان أذربيجان وتركيا من كثير من أسلحتهما القوية، ألا وهي جماعات الضغط في واشنطن.

وأوضحت "بوليتيكو" أن الحملة حققت نجاحا؛ حيث كتبت كاثرين بارجر رئيسة مجلس مشرفي مقاطعة لوس أنجلوس، وهيلدا سوليس وزيرة العمل في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، خطابًا إلى الشركة الأربعاء، يحثونها فيه على قطع أي علاقات مع تركيا فورًا، إذ إن الشركة هي متعهد مقاطعة لوس أنجلوس، التي يعيش بها عدد كبير من السكان الأرمن.

من جانبه، قال رئيس مجلس ولاية كاليفورنيا أنتوني ريندون و16 مشرعًا آخر، إنهم لن يتعاملوا مع الشركة طالما أنها تمثل تركيا، وأبلغت منطقة كلية المجتمع في لوس أنجلوس، شركة "ميركوري" بأنها ستبدأ في ممارسة شرط الإنهاء لمدة 30 يومًا في عقدها إذا ظلت تركيا عميلًا.

وذكر تقرير المجلة، أن شركة "ميركوري" رفضت التعليق على الأمر، كما لم ترد السفارة التركية على طلب للتعليق.

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