نقيب السياحيين يطالب العاملين بالتصويت فى انتخابات «النواب»

دعى باسم حلقة نقيب السياحيين، صباح الْيَوْم، العاملين بالسياحة للتصويت في انتخابات مجلس النواب وعدم التفريط في هذا الحق الدستوري.وأكد نقيب السياحيين أن أصوات العاملين بالسياحة ستكون مؤثرة في انتخابات مجلس النواب هذا العام، مضيفا «علينا أن نثق في اختياراتنا وأننا في مرحلة بناء في الدولة التي تحتاج منا اختيارات صحيحة من واقع مسئوليتنا الوطنية تجاه مصر».وطالب مديري شركات السياحة والفنادق والمطاعم وجميع المنشآت السياحية بالسماح للعاملين لديهم بإجازة ساعتين مدفوعة الأجر للتصويت في انتخابات مجلس النواب.