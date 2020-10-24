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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«العربية للسياحة»: توقعات بانكماش الإيرادات في نهاية 2020

السبت 24/أكتوبر/2020 - 06:38 م
السياحة
السياحة
فاتن غلاب
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قال اللواء محمد الحارثي الأمين العام المساعد لشئون الأمن السياحي بالمنظمة العربية للسياحة، إنه نظرًا للظروف الراهنة جراء جائحة كورونا "كوفيد- 19" وما تكبده قطاع السياحة من خسائر فادحة، بادرت المنظمة إلى تشكيل فريق عمل لإدارة الأزمات يضم أصحاب المعالي وزراء السياحة العرب وجامعة الدول العربية، وممثل منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق الأوسط والاتحاد العربي للنقل الجوي والمنظمة العربية للطيران المدنى، بالإضافة لنخبة من الخبراء فى مجالات السياحة والطيران.

وأضاف: «استشعارًا من مسئولية فريق إدارة الأزمات تم اعتماد تنفيذ عدد من الدورات المتخصصة عن بعد لتأهيل كل العاملين في القطاع السياحي بالدول العربية لما بعد أزمة جائحة كورونا ليتمكنوا من قيادة هذه الصناعة الكبرى، والخطة الموضوعة تستهدف تدريب 10 آلاف متدرب ومتدربة بالعالم العربي، وذلك حتى نهاية عام 2020م، وقد تحقق ٥٠% من الخطة الموضوعة خلال الفترة الماضية».

وواصل الحارثي: «انطلاقًا من رؤى المنظمة بأن الأمن والسياحة وجهان لعملة واحدة فإن دورة الأمن السياحي ستنفذ بالتعاون مع وزارات السياحة والداخلية وإدارات الأمن والشرط السياحية والمعنية بالأمن السياحي بالدول العربية، بالإضافة لمشاركات العاملين بالقطاع الخاص».

وأضاف الحارثي أن دورة الأمن السياحى تعتبر من الدورات المتخصصة التي تلمس القطاع السياحى التي أقرها فريق إدارة الأزمات فى إطار المنظمة ضمن خطة التدريب الموضوعة لما تمثله من أهمية لصناعة السياحة، وسيقدمها المدرب الدولي المحترف لواء دكتور إيهاب العماوي– أستاذ العلوم الأمنية والقانونية المشارك بكلية الشرطة بتقنية On Line عبر منصة التدريب الخاصة بالمنظمة العربية للسياحة خلال يومي الأحد والإثنين 25 و26 أكتوبر 2020م.

وأوضح الحارثي بأنه تم إصدار التقرير الخامس بالتعاون مع الاتحاد العربي للنقل الجوي، وبين بأن الحركة السياحية قد سجلت تراجعًا عالميًّا أكثر من المتوقع خلال النصف الأول من العام 2020 مقارنة مع نفس الفترة من 2019، لذا فإننا نتوقع أن يسجل عدد السياح الدوليين انكماشًا بنسبة 64.7% فى عام 2020 مقارنة بعام 2019م، موضحًا أن ذلك أقل بنسبة 6.7% مقارنة مع توقعات سيناريو التعافى السريع الذى سبق إصداره فى شهر مايو الماضى، مشيرًا إلى أنه قد يصل عدد السياح الدوليين الوافدين لـ516 مليون سائح بنهاية عام 2020م، وتماشيًا مع ذلك فقد تمت مراجعة أرقام السياح الدوليين مع تعديل تقديراتنا لعوائد السياحة الدولية، ونتج عنها انخفاض يصل 68% مقارنة بين 2020 و2019 مسببة خسائر تصل لـ474 مليار دولار، مما سيؤدى إلى الانخفاض المضاعف الاقتصادى لقطاع السياحة فى الاقتصاد ككل، خاصة فى البلدان النامية التى تعتمد بشكل كبير على السياحة كمصدر للدخل القومى ولإنتاج فرص عمل ونتيجة لذلك نتوقع انخفاضًا فى الاستثمار المتعلق بالسياحة والسفر بحوالى 73% فى عام 2020 مقارنة مع 2019م.

وأكد الحارثي أنه من المتوقع انكماش إيرادات السياحة بالعالم العربي بنسبة 69.1% فى عام 2020 مقارنة مع عام 2019 مسببة خسائر قد تصل لـ28 مليار دولار أمريكى، مما سيؤدى إلى انخفاض حاد فى الحركة السياحية بالمنطقة، ما سيؤثر على العديد من القطاعات بما فى ذلك تجارة التجزئة والأغذية والمشروبات والضيافة والخدمات المالية، وسينتج عنه فقد العديد من الوظائف التى تعمل بهذه الصناعة الكبرى.

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